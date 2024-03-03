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Первая леди США назвала Трампа "опасным для женщин"

Первая леди США назвала Трампа "опасным для женщин"

Первая леди США доктор Джилл Байден выступила с критикой Дональда Трампа на митинге в Атланте. Среди прочего жена действующего главы Белого дома заявила, что Трамп "всю жизнь обесценивал существование женщин", сообщает CNN.

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Комментарии
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AS
Anatoliy Skorohodov
Старовата ты для Трампа, так что не бойся. Береги лучше своего попрыгунчика. Купи ему трёхколёсный велосипед, или лучше четырёхколёсный. И закажи трап эскалатор, для посадки его в самолёт. И чтобы чего не учудил, зашей ему ширинку на штанах.
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