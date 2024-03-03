Первая леди США назвала Трампа "опасным для женщин"

AS

Anatoliy Skorohodov

Старовата ты для Трампа, так что не бойся. Береги лучше своего попрыгунчика. Купи ему трёхколёсный велосипед, или лучше четырёхколёсный. И закажи трап эскалатор, для посадки его в самолёт. И чтобы чего не учудил, зашей ему ширинку на штанах.