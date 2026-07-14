Льюис Хэмилтон проводит время с детьми Ким Кардашьян

СоцсетиЗвезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян, которая встречается с британским гонщиком Ferrari в Формуле 1 Льюисом Хэмилтоном, пригласила семикратного чемпиона мира на отдых со своей семьёй.