Льюис Хэмилтон проводит время с детьми Ким Кардашьян

СоцсетиЗвезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян, которая встречается с британским гонщиком Ferrari в Формуле 1 Льюисом Хэмилтоном, пригласила семикратного чемпиона мира на отдых со своей семьёй.
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