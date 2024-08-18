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Президенту «Фенербахче» попали в голову бутылкой с водой, а сотрудник «Гезтепе» толкнул его. «Фенер» назвал толкавшего «футбольным террористом»

Бутылка с водой, брошенная с трибун, попала Али Кочу в голову. Затем президента «Фенербахче» толкнул сотрудник «Гезтепе» Фатих Озкан.

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