Братья Руссо не планировали брать Роберта Дауни-младшего в новые “Мстители”Режиссеры “Мстители: Судный день” Энтони и Джо Руссо изначально не планировали звать Роберта Дауни-младшего на роль Доктора Дума, несмотря на его настойчивые просьбы.
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