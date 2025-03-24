Братья Руссо не планировали брать Роберта Дауни-младшего в новые “Мстители”Режиссеры “Мстители: Судный день” Энтони и Джо Руссо изначально не планировали звать Роберта Дауни-младшего на роль Доктора Дума, несмотря на его настойчивые просьбы.