Самарские муниципалитеты отказались продлевать аренду газовых сетей

САМАРА, 14 января, ФедералПресс. Несколько муниципалитетов и сельских поселений Самарской области уведомили «Средневолжскую газовую компанию» (СВГК) о расторжении договоров аренды газовых сетей начиная с января 2025 года.
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