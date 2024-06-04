Главврача чудовской ЦРБ оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Чудове главный врач ЦРБ Елена Босак оштрафована за нарушения законодательства в сфере закупок. Об этом сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева.
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