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Главврача чудовской ЦРБ оштрафовали на 30 тысяч рублей

Главврача чудовской ЦРБ оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Чудове главный врач ЦРБ Елена Босак оштрафована за нарушения законодательства в сфере закупок. Об этом сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева.

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