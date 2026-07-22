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Царьград

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Solar Staff: Средний доход фрилансеров в 2026 году достиг 86 тыс. ₽

Solar Staff: Средний доход фрилансеров в 2026 году достиг 86 тыс. ₽

В первом полугодии 2026 года средний доход фрилансеров-релокантов достиг 86 тыс. ₽. Самый пик был в апреле — 98 тыс.

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