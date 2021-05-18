Артист Безруков — одна причина, за что я его уважаю и буду уважать

☭КОМПАСШоу-бизнесАртист Безруков — одна причина, за что я его уважаю и буду уважатьКогда я бываю в Москве — в театральный сезон — то я беру билеты в театр Камбуровой и в Губернский театр — к Безрукову.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVitalichНе прогнулся под либероидов, а роль горбатого...? Да ещё совместно с лохматовой в роли райки-обезьянкиГеннадий Протопоповвсех извращенцев в резервацию. обнести забором. пусь там друг друга агитируют и размножаются кто чем может.Валерий ФедосеевВозвращать пора советский УК.125k 12345Жидобандеры геть с России!!!125k 12345его гнобят , потому что он русский, А в шоу России одини жидки
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