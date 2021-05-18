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Артист Безруков — одна причина, за что я его уважаю и буду уважать

Артист Безруков — одна причина, за что я его уважаю и буду уважать

Когда я бываю в Москве — в театральный сезон — то я беру билеты в театр Камбуровой и в Губернский театр — к Безрукову.

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Vitalich
Не прогнулся под либероидов, а роль горбатого...? Да ещё совместно с лохматовой в роли райки-обезьянки
Геннадий Протопопов
всех извращенцев в резервацию. обнести забором. пусь там друг друга агитируют и размножаются кто чем может.
Валерий Федосеев
Возвращать пора советский УК.
125k 12345
Жидобандеры геть с России!!!
125k 12345
его гнобят , потому что он русский, А в шоу России одини жидки

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