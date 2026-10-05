Токаеву доложили о снижении преступности в Казахстане на 15%

Министр внутренних дел Ержан Саденов на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым отчитался о снижении преступности в Казахстане на 15% за девять месяцев 2026 года и возврате потерпевшим 49 млрд тенге по уголовным делам.
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