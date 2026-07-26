Зла не хватает: Наши НПЗ бомбили с весны. К середине лета мы спохватились. Сейчас - новые удары. Как говорит военный эксперт Владислав Шурыгин, наша проблема в том, что мы всё время в роли реагирующих вместо того, чтобы навязывать противнику свою волю и опережать его в том, что происходит.
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