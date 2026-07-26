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Царьград

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Зла не хватает: Наши НПЗ бомбили с весны. К середине лета мы спохватились. Сейчас - новые удары

Зла не хватает: Наши НПЗ бомбили с весны. К середине лета мы спохватились. Сейчас - новые удары

Зла не хватает: Наши НПЗ бомбили с весны. К середине лета мы спохватились. Сейчас - новые удары. Как говорит военный эксперт Владислав Шурыгин, наша проблема в том, что мы всё время в роли реагирующих вместо того, чтобы навязывать противнику свою волю и опережать его в том, что происходит.

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Комментарии
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ШКИПЕР
И завыли, и заныли всёпропальщики.
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1 м.
Вадим Лебедев
С переселением, предложение - так-себе... Нереально.  Но желающим - должна быть уже давно, предоставлена возможность и созданы условия.
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1 м.