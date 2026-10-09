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Газета.ру

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Адвокат Халеян: кошельки и деньги, лежащие на земле, могут быть заминированы

Адвокат Халеян: кошельки и деньги, лежащие на земле, могут быть заминированы

Поднимать лежащие на земле кошелек или телефон нельзя. В современных реалиях такая может обернуться трагедией: бесхозные предметы все чаще используют как маскировку для взрывных устройств.

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