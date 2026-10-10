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Нижегородская правда

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Стали известны даты проведения фестиваля INTERVALS 2027

Стали известны даты проведения фестиваля INTERVALS 2027

Десятый фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2027 пройдет в Нижнем Новгороде с 29 апреля по 3 мая.

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