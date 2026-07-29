Канцлер Германии Фридрих Мерц оказывает украинцам больше помощи, чем гражданам своей страны. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью RT.
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