Зверье! ВСУ расстреляли колонну мирных под Купянском

Под Купянском украинские военные, предположительно, нанесли артиллерийский удар по группе мирных жителей, которые пытались покинуть опасную зону.
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