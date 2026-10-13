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ВК Пресс

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Зверье! ВСУ расстреляли колонну мирных под Купянском

Зверье! ВСУ расстреляли колонну мирных под Купянском

Под Купянском украинские военные, предположительно, нанесли артиллерийский удар по группе мирных жителей, которые пытались покинуть опасную зону.

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