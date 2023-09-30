Шамба: участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил РИА Новости, что участие республики в Союзном государстве Российской Федерации и Белоруссии возможно, однако необходимо идти по пути установления отношений с Минском.
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