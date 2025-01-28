САУ «Коксан» в российской армии: слухи и доказательства Одна из первых фотографий якобы перевозки «Коксанов» по России, ноябрь 2024 г.
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САУ «Коксан» в российской армии: слухи и доказательства Одна из первых фотографий якобы перевозки «Коксанов» по России, ноябрь 2024 г.
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