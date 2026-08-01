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Давыдов о «Динамо»: «Моторыгин и Подъяпольский – лучшая бригада в КХЛ, наверное. Если увидим тренерскую работу, то клуб оттолкнется от вратарского фундамента и покажет результат»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов назвал вратарскую бригаду вратарей «Динамо» лучшей в КХЛ.

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