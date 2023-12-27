Выпущены в свет пересмотренные версии книг о статьях и биографической хронике Мао Цзэдуна

Пекин, 26 декабря /Синьхуа/ -- Пересмотренные версии книги, содержащей статьи Мао Цзэдуна со времени образования Китайской Народной Республики, и книги, рассказывающей о жизни Мао Цзэдуна, были опубликованы на днях издательством "Чжунъян вэньсянь чубаньшэ" в ознаменование 130-летия со дня рождения Мао Цзэдуна.