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Китай

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Выпущены в свет пересмотренные версии книг о статьях и биографической хронике Мао Цзэдуна

Пекин, 26 декабря /Синьхуа/ -- Пересмотренные версии книги, содержащей статьи Мао Цзэдуна со времени образования Китайской Народной Республики, и книги, рассказывающей о жизни Мао Цзэдуна, были опубликованы на днях издательством "Чжунъян вэньсянь чубаньшэ" в ознаменование 130-летия со дня рождения Мао Цзэдуна.

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