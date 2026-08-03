Сотрудники ОНК УВД по СВАО задержали двоих подозреваемых в попытке сбыта наркотиков массой около 11 килограммов

Предварительно установлено, что злоумышленники – двое приезжих мужчин из Ростовской области в возрасте 28 и 29 лет забрали крупную партию наркотиков и собирались перевести их из Москвы для последующего сбыта в других регионах России.
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