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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головкин может не вернуться на ринг

Боксерский агент, инсайдер и консультант Рик Глейзер утверждает, что ветеран среднего веса, экс-чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин, вероятнее всего, больше не вернется на ринг, несмотря на наличие заманчивых вариантов для камбэка.

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