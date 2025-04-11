Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

Дальневосточные лягушки начали брачный сезон в заповеднике «Кедровая падь» в Приморском крае. Они попали на видео, которое публикует дирекция природоохранной организации «Земля леопарда», управляющая заповедником.
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