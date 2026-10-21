Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали троих жителей Урванского района в возрасте от 31 года до 39 лет, причастных к незаконному обороту сильнодействующих веществ.