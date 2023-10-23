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SK Telecom и Deutsche Telekom будут помогать создавать языковые модели на базе ИИ телекоммуникационным компаниям

SK Telecom и Deutsche Telekom будут помогать создавать языковые модели на базе ИИ телекоммуникационным компаниям

SK Telecom (SKM) и Deutsche Telekom объявили о подписании соглашения о намерениях по совместной разработке решения, которое позволит глобальным телекоммуникационным компаниям легко и быстро разрабатывать генеративные модели искусственного интеллекта.

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