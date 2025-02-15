В Кемеровской области – Кузбассе заключен под стражу наркокурьер, пытавшийся сбыть более 1 кг мефедрона

В ночное время сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Крапивинскому муниципальному округу в ходе работы по надзору за дорожным движением на автодороге Шевели - Сарапки обратили внимание на автомобиль «Лада Приора».
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