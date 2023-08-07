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Александр Свитов: «Нравится быть тренером. Объясняю ребятам, что главное в своей зоне не проиграть вчистую шайбу и чтобы крайние нападающие помогали в подборах»

«Я объясняю ребятам, что главное в своей зоне не проиграть вчистую шайбу и чтобы крайние нападающие помогали в подборах.

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