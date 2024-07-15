Умиротворяющая картинка из омского парка имени 30-летия ВЛКСМ. В этом году на местном озере впервые за 15 лет появились сразу 4 краснокнижных лебедя-шипуна.
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Умиротворяющая картинка из омского парка имени 30-летия ВЛКСМ. В этом году на местном озере впервые за 15 лет появились сразу 4 краснокнижных лебедя-шипуна.