На главной пешеходной улице Казани прошел Пасхальный концерт

Фото: Василий Ершов В субботу Светлой седмицы у колокольни Богоявленского собора на улице Баумана в Казани состоялся ежегодный миссионерский Пасхальный концерт, сообщает пресс-служба татарстанской митрополии.
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