Интересная жизнь с Vera Star Предполагается, что проверка подписей займет около 10 дней.
Борис Надеждин подает подписи в ЦИК. Власть не знает что делать с неожиданно набравшим популярность кандидатом
Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
Это фотомонтаж! Эта нечисть на всё способна! Победа будет за НАМИ! А недеждин как и тихановская нужна западу! Потом совсем забудут.
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1 час.
Ирина Кожемяко
Борис - беспринципный демагог. Какой из него президент России?! Он ненавидит и страну, и народ.
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26 мин.
Секушин Леонид
Ну, уж если власть ЭТОГО боится - совсем плохи у неё дела! Так не верить в себя могут только ..... даже не знаю кто! Это при рейтинге Путина 70 -80%! Радоваться должны, что на фоне этого клоуна голосов наберёт больше, а тут канал нагнетает и нагнетает - караул, нас могут не переизбрать! Кому и для чего это надо?
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16 мин.
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