Борис Надеждин подает подписи в ЦИК. Власть не знает что делать с неожиданно набравшим популярность кандидатом

Это фотомонтаж! Эта нечисть на всё способна! Победа будет за НАМИ! А недеждин как и тихановская нужна западу! Потом совсем забудут.

Секушин Леонид

Ну, уж если власть ЭТОГО боится - совсем плохи у неё дела! Так не верить в себя могут только ..... даже не знаю кто! Это при рейтинге Путина 70 -80%! Радоваться должны, что на фоне этого клоуна голосов наберёт больше, а тут канал нагнетает и нагнетает - караул, нас могут не переизбрать! Кому и для чего это надо?