Кардиолог Конев: высокое давление и слабость говорят о надвигающемся инсульте

На данный момент нет специфических симптомов, по которым можно определить, что человек в скорое время перенесет инфаркт или инсульт, отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии