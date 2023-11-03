Кардиолог Конев: высокое давление и слабость говорят о надвигающемся инсульте

На данный момент нет специфических симптомов, по которым можно определить, что человек в скорое время перенесет инфаркт или инсульт, отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев.