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В Китае произошла перестановка в рейтинге миллиардеров

Портал PRC.TODAY – Робин Цзэн Юйцюнь, основатель и председатель ведущего китайского производителя аккумуляторов для электромобилей CATL, впервые обогнал основателя Alibaba Джека Ма Юня и стал 25-м самым богатым человеком в мире, согласно Forbes.

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