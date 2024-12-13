Елена Мозгунова: «Прогресс дошел до нижегородского метро»

«Технологические новшества все интенсивнее входят в нашу повседневную жизнь», — считает к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Елена Мозгунова, оценивая влияние новых технологий на традиции социального уклада.
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