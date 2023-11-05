Полиция Германии назвала причину ЧП с заложником в аэропорту Гамбурга

BILD/Marco Zitzow Вероятной причиной действий мужчины, который вечером 4 ноября взял в заложники четырехлетнего сына и ворвался на территорию аэропорта Гамбурга имени Гельмута Шмидта, мог стать спор об опеке, пишет Tagessсhau со ссылкой на местную полицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии