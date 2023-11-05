Полиция Германии назвала причину ЧП с заложником в аэропорту Гамбурга

BILD/Marco Zitzow Вероятной причиной действий мужчины, который вечером 4 ноября взял в заложники четырехлетнего сына и ворвался на территорию аэропорта Гамбурга имени Гельмута Шмидта, мог стать спор об опеке, пишет Tagessсhau со ссылкой на местную полицию.