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Нижегородская правда

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В Нижегородском кремле прошла акция ко Дню солидарности с терроризмом

В Нижегородском кремле прошла акция ко Дню солидарности с терроризмом

3 сентября в Нижегородском кремле у Вечного огня прошла акция, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который установлен в память о трагических событиях, произошедших в Беслане 22 года назад.

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