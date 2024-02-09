В мичуринской школе № 15, где дети замерзали на уроках, добились восстановления тепла

В мичуринской школе № 15 вновь тепло. Но чтобы этого добиться, пришлось подключить многие структуры - средства массовой информации, региональное отделение Народного фронта и даже "Прямую линию президента России".
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