Какие направления открыты для россиян: куда можно поехать без визы в 2024 году Евгения КомароваВ 2024 году россияне, несмотря на усиление визовых ограничений со стороны ряда стран, сохраняют возможность посещения более сотни государств без необходимости предварительного получения визы.