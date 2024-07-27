Какие направления открыты для россиян: куда можно поехать без визы в 2024 году Евгения КомароваВ 2024 году россияне, несмотря на усиление визовых ограничений со стороны ряда стран, сохраняют возможность посещения более сотни государств без необходимости предварительного получения визы.
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