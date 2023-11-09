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Указ подписан: Что известно о второй волне мобилизации в России

Указ подписан: Что известно о второй волне мобилизации в России

Новости об осенней мобилизационной кампании породили множество спекуляций среди граждан России. И пока призывникам массово вручали повестки в военкомат, их семьи находились в паническом состоянии, боясь отправки сыновей и мужей на фронт.

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