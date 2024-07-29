Солистка группы «Маша и медведи» вступилась за Глеба Самойлова после скандала

Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова вступилась за музыканта, сооснователя легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, которого поклонники заподозрили в неадекватном поведении на красноярском фестивале «Небофест».
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