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Политика как она есть

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Солистка группы «Маша и медведи» вступилась за Глеба Самойлова после скандала

Солистка группы «Маша и медведи» вступилась за Глеба Самойлова после скандала

Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова вступилась за музыканта, сооснователя легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, которого поклонники заподозрили в неадекватном поведении на красноярском фестивале «Небофест».

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