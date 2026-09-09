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Tether заморозила $39,3 млн. в USDT, связанные с Xinbi Guarantee

Tether заморозила $39,3 млн. в USDT, связанные с Xinbi Guarantee

Tether заморозила около $39,3 млн. в USDT на 10 адресах в сети Tron, связанных с китайскоязычной площадкой для проведения сделок с гарантийным обеспечением Xinbi Guarantee, которую блокчейн-аналитики связывают с криптовалютными транзакциями на миллиарды долларов.

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