Житель Севастополя, завербованный СБУ в 2022 году, приговорен к 21 году лишения свободы Его осудили за государственную измену и подготовку теракта — он передавал сведения о местах дислокации объектов России в Севастополе и планировал поджог административного здания.
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