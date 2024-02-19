Русская весна
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Русская весна

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«Мы всегда были русскими»: Арестович продолжает доводить украинцев (ВИДЕО)

«Мы всегда были русскими»: Арестович продолжает доводить украинцев (ВИДЕО)

Вовремя переобувшийся экс-советник администрации Зеленского Алексей Арестович подводит теоретическую базу под своё шокировавшее многих недавнее утверждение о том, что он русский и выбрал быть русским сознательно, поскольку «любит свободу и свет».

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
ну конечно возьмем тебя Люсьен  ! младшей женой  в ИТК !😅😅😅
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8 час.
Анастасия Гончарова
скоро и зеленая свинья будет визжать брызгая слюной, что у него дед против фашистов воевал...если доживет!🐽🐷🐖🪱
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8 час.
Ю
Юрий Зубрин
Этот ....доживёт.....
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8 час.

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