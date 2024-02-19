«Мы всегда были русскими»: Арестович продолжает доводить украинцев (ВИДЕО)

Вовремя переобувшийся экс-советник администрации Зеленского Алексей Арестович подводит теоретическую базу под своё шокировавшее многих недавнее утверждение о том, что он русский и выбрал быть русским сознательно, поскольку «любит свободу и свет».
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