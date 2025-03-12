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Forbes: даже сильные бригады ВСУ уходят из Курской области на Украину

Forbes: даже сильные бригады ВСУ уходят из Курской области на Украину

Украинские бригады, похоже, эвакуируются из Курской области, пишет Forbes. Отмечается, что 25 февраля серия точных ударов российских беспилотников вывела из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.

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