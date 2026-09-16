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Суд приговорил экс-президента Косово Тачи к 25 годам тюрьмы за военные преступления

Суд приговорил экс-президента Косово Тачи к 25 годам тюрьмы за военные преступления

Хашим Тачи в среду, 16 сентября 2026 года, получил срок за преступления, включая убийства, пытки и незаконное содержание под стражей, совершенные во время его командования "Армией освобождения Косово" (АОК) в 1990-х.

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