7 ж/д‑объектов построят и реконструируют в Москве до конца года – Бочкарев

РИАМО - 29 фев. За год в столице планируют окончить строительство и реконструкцию 7 железнодорожных объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии