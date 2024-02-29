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7 ж/д‑объектов построят и реконструируют в Москве до конца года – Бочкарев

7 ж/д‑объектов построят и реконструируют в Москве до конца года – Бочкарев

РИАМО - 29 фев. За год в столице планируют окончить строительство и реконструкцию 7 железнодорожных объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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