Шольц призвал НАТО обеспечить защиту подводной инфраструктуры ЕС

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и Норвегия обратятся к альянсу с просьбой о создании координационного центра для защиты подводной структуры из-за произошедших диверсий на «Северных потоках», пишет итальянская газета Il Sole 24 Ore.