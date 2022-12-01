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Шольц призвал НАТО обеспечить защиту подводной инфраструктуры ЕС

Шольц призвал НАТО обеспечить защиту подводной инфраструктуры ЕС

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и Норвегия обратятся к альянсу с просьбой о создании координационного центра для защиты подводной структуры из-за произошедших диверсий на «Северных потоках», пишет итальянская газета Il Sole 24 Ore.

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