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Глава МИД Турции Сулейман Сойлу объявил, что в стране установлен высочайший уровень тревоги после землетрясений

Глава МИД Турции Сулейман Сойлу объявил, что в стране установлен высочайший уровень тревоги после землетрясений

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что власти установили самый высокий уровень тревоги в стране после землетрясений на юго-востоке её территории.

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