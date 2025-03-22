«Зов звезды» — увлекательный научно-фантастический рассказ о Данииле Ковалёве, астрофизике. Жизнь героя меняется после обнаружения сигнала из короны Солнца.
Зов звезды
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«Зов звезды» — увлекательный научно-фантастический рассказ о Данииле Ковалёве, астрофизике. Жизнь героя меняется после обнаружения сигнала из короны Солнца.