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ИИ-книга

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Зов звезды

Зов звезды

«Зов звезды» — увлекательный научно-фантастический рассказ о Данииле Ковалёве, астрофизике. Жизнь героя меняется после обнаружения сигнала из короны Солнца.

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