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TRENDYMEN

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Странный мозг пилота Формулы-1. Он устроен и работает иначе, чем у обычного человека

Странный мозг пилота Формулы-1. Он устроен и работает иначе, чем у обычного человека

Пилот Формулы-1 мчится по трассе со скоростью около 350 км/ч, проходит повороты на огромных перегрузках и принимает решения за доли секунды.

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