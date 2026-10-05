Странный мозг пилота Формулы-1. Он устроен и работает иначе, чем у обычного человека

Пилот Формулы-1 мчится по трассе со скоростью около 350 км/ч, проходит повороты на огромных перегрузках и принимает решения за доли секунды.
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