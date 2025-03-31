Заместитель командира взвода 92-го саперного полка группировки «Север» Потап заявил, что украинские подразделения во время отступлении из Суджанского района Курской области минировали территорию боеприпасами НАТО.
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