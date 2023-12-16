Опрос Noi.md: Как вы относитесь к началу переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский союз?

Новостной портал Noi.md призывает вас принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Как вы относитесь к началу переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский союз? Это позитивный шаг для будущего страны Я настроен скептически, не уверен, что это будет выгодно Молдове Я предпочитаю, чтобы Молдова оставалась нейтральной и не вступала в региональные блоки ЕС .