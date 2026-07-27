«Петербургтеплоэнерго» проводит реконструкцию теплоэнергетической инфраструктуры в Сестрорецке «Петербургтеплоэнерго» проводит реконструкцию теплоэнергетической инфраструктуры в Сестрорецке.
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«Петербургтеплоэнерго» проводит реконструкцию теплоэнергетической инфраструктуры в Сестрорецке «Петербургтеплоэнерго» проводит реконструкцию теплоэнергетической инфраструктуры в Сестрорецке.